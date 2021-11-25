СГЭТ: сбитый троллейбусом мальчик обошелся без переломов

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 25 ноября, в Октябрьском районе Саратова троллейбус сбил 13-летнего мальчика, В СГЭТ заявили, что пострадавший обошелся без переломов.

Представители компании сообщают, что ребенка сбил троллейбус, следовавший по маршруту № 3. Мальчик выскочил ему под колеса на перекрестке улиц Астраханская и 2-я Садовая. Водитель скорость не превышал, но избежать столкновения не удалось, несмотря на экстренное торможение.

Водитель оказал пострадавшему помощь, вызвал медиков и сотрудников ГИБДД. Мальчика отвезли в больницу. По предварительной информации, у него диагностированы ушибы, переломов нет.

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