В Саратове троллейбус сбил 13-летнего мальчика

Фото с места аварии

Сегодня, 25 ноября, в Октябрьском районе Саратова троллейбус сбил 13-летнего мальчика.

По предварительным данным, это случилось в 7:15 напротив дома № 1 по Астраханской. Водитель троллейбуса сбил мальчика 13 лет.

Пострадавший доставлен в лечебное учреждение. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются Госавтоинспекцией региона.

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