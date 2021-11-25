После скандала с пытками в Саратовской области наказали 15 сотрудников ФСИН

Аркадий Гостев / Фото: пресс-служба МВД России

На сегодня, 15 ноября, в центральном аппарате ФСИН России привлекли к ответственности 15 сотрудников. Скандал из-за пыток и изнасилований осужденных вызвал реакцию, однако всего двое работников тюремного ведомства были уволены.

Напомним, скандал всероссийского масштаба начался в начале октября. В распоряжение правозащитников попали съемки, сделанные в тюремной больнице в Саратове. На них пытают и насилуют заключенных.

Стоит отметить, что указом президента со своего поста был снят глава ФСИН Александр Калашников. Он занимал эту должность всего два года.

Новым директором ФСИН стал генерал Аркадий Гостев, занимавший ранее пост замглавы МВД.

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