Панков считает правильным решение о снятии депутатской неприкосновенности с Рашкина

Депутат Госдумы Николай Панков считает, что ответственность за преступление должен нести в соответствии с законом любой человек, вне зависимости от статуса. И создавать препятствия в этом правоохранителям нельзя.

- Закон для всех един. Поэтому считаю верным должно быть решение о снятии депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина. Помню, были случаи, когда Рашкин не раз избегал ответственности. Не приходил в суд по повестке. Отказывался и от дачи показаний в суде.

Убийство - дело серьёзное. А в этой ситуации Рашкин просто заврался. Да и не только Рашкин, но и его однопартийцы. Которые сразу после задержания Рашкина в лесу с топором, ножами со следами крови и разделанной тушей в багажнике, стали утверждать о каких-то провокациях и невиновности своего товарища. Поэтому важно, чтобы не было препятствий для работы следственных органов. Причём, привлекались и другие участники убийства. И суд смог вынести всем справедливое решение, - написал Панков в своем телеграм-канале "Пара слов".

Напомним, Рашкина подозревают в незаконной охоте и убийстве лося 29 октября в Саратовской области.

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