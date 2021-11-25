В Ленинском районе восстановили подачу отопления

Отопление возвращается в Саратов Фото: Светлана Макеева

В Ленинском районе Саратова восстановили подачу отопления. Сегодня, 25 ноября, коммунальщики сообщили об устранении последствий аварии на магистрально водопроводе.

Котельные Саратовского филиала «Т Плюс» снова заработали. Напомним, ранее ПАО «Т Плюс» пришлось перекрыть отопление и горячую воду в 40 многоквартирных домах из-за отключения холодной воды ООО «КВС».

Сейчас идут работы по подключению горячей воды для жителей Ленинского района Саратова. Их планируют закончить за два часа.

Напомним, сегодня произошла авария на магистральном водопроводе по Вольскому тракту. Пришлось остановлена работу пяти котельных.

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