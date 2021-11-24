Михаил Исаев: Наши границы давно стерты

Михаил Исаев поприветствовал новых саратовцев

Сегодня, 24 ноября, мэр Саратова поприветствовал жителей 54 населенных пунктов, которых присоединили к Саратову на своей странице в Инстаграм.

- Наши границы давно стерты. Впереди нас ждет много совместной работы по улучшению жизни горожан, - заявил глава города на своей странице в Инстаграм.

Напомним, сегодня депутаты областной Думы поддержали решение присоединить к Саратову 54 населенных пунктов. Они официально статут частью областного центра с 1 января 2022 года. После этого площадь Саратова достигнет более 2100 квадратных километров, а численность сельского населения составит почти 60 тысяч жителей.

В границах городского округа будет сам город и 79 сел, деревень и поселков. Население муниципального образования составит порядка 900 тысяч человек.

- Теперь нам предстоит активно развивать новые населенные пункты. Ранее на благоустройство присоединенных территорий было направлен 140 миллионов рублей. Они пошли на ремонт дорог, водозаборных скважин, дворов и других важных объектов, - заявил Михаил Исаев, особо подчеркнув, что сельские жители сохранят свои льготы после присоединения населенных пунктов к Саратову.

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