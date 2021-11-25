Президиум Генсовета ЕР поддержал кандидатуру Исаева на пост главы Саратова

Николай Панков

Николай Панков сообщил, что президиум генсовета «Единой России» поддержал кандидатуру Михаила Исаева на пост главы администрации Саратова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале "Пара слов".

- На должность главы Саратова на прошлой неделе его рекомендовало региональное отделение "Единой России". Этот вопрос вынесен сегодня на голосование на заседании депутатской группы партии в городской Думе. А в пятницу на заседании Гордумы пройдет процедура избрания главы областного центра. Депутаты будут выбирать из трех представленных кандидатур.

Мы видим, что сегодня в городе происходят изменения к лучшему. Но по-прежнему остается немало проблемных направлений. Это и благоустройство улиц, дворовых территорий и зеленых зон. И работа общественного транспорта, необходимость развития дорожной сети. И коммунальные вопросы. А главное - решение тех проблем, с которыми приходят люди. Михаилу Исаеву на посту главы города, придется усилить работу своей команды. Доверие жителей и партии – это большая ответственность, - написал Панков.

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