Жительница Саратова погибла от ожогов после того, как ее одежда вспыхнула у газовой плиты

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовском центре термических поражений накануне вечером, 24 ноября, скончалась пострадавшая от сильных ожогов молодая женщина.

Она была госпитализирована вечером 14 ноября с ожогами первой, второй и третей степени, которые покрывали большую часть тела - лицо, шею, руки, тело.

У пострадавшей был сильнейший ожоговый шок. Несмотря на усилия медиков, пострадавшая умерла в реанимации.

Как рассказали в региональном СУ СКР, по предварительной версии, женщина обгорела после того, как одежда на ней воспламенилась от горелки газовой плиты в ее доме в Кировском районе Саратова.

Сейчас следователи проводят проверку.

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