Экоактивист создал петицию об установке памятника убитому Рашкиным лосю

Валерий Рашкин попался с этой тушей

Экоактивист из Челябинской области Виталий Орехов создал на портале Change.org петицию об установке памятника убитому Валерием Рашкиным лосю.

Согласно тексту петиции, в конце октября 2021 года в смерть настигла неизвестного лося, который стал жертвой незаконной охоты. Ущерб от его смерти может достигать 400 тысяч рублей. Маленькие лосята остались сиротами.

Экоактивист предлагает поставить памятник лосю в Саратовской области в знак протеста против незаконной охоты, он обратился к Валерию Радаеву.

- Сегодня существует только один памятник, посвященный борьбе с браконьерством, он находится в Приморье. Саратовская область может стать новым локомотивом в борьбе с незаконной охотой, - пишет Виталий Орехов.

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