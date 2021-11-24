В Саратовской области возбуждены несколько уголовных дел за подделку сертификатов о вакцинации и справок

Подделка сертификатов грозит тюремным сроком Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области на 23 ноября было заведено пять уголовных дел об использовании поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Из них одно касается подделки и сбыта, а также приобретения и непосредственного использования заведомо поддельного сертификата. Еще два возбуждены за внесение ложных сведений о вакцинации в сертификат, и по одному за передачу должностному лицу незаконного вознаграждения за выдачу сертификата с ложными сведениями о вакцинации и за мелкое взяточничество – когда сумма не превысила 10 тыс. рублей.

Еще три уголовных дела возбуждены за подделку справок об отсутствии коронавируса.

Большинство дел на стадии расследования, но одно уже передано в суд.

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