Глава УФСБ в Саратовской области предложил наказать главврачей за риск срыва нацпроекта «Здравоохранение»

В саратовском УФСБ внимательно наблюдают за действиями главврачей

Применить меры дисциплинарной ответственности для ряда главврачей в Саратовской области предложил глава регионального УФСБ Олег Боломожнов. С таким предложением он вышел 23 ноября к правительству региона и лично министру здравоохранения Олегу Костину в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом. Заседание проходило в онлайн-режиме.

По словам Боломожнова несколько главврачей в регионе едва не сорвали исполнение нацпроекта «Здравоохранение» и поставку томографов в районные больницы. Он заметил, что под уголовную ответственность действия врачей не попали, однако «для повышения исполнительной дисциплины» и чтобы не допустить срывов проектов в дальнейшем нужно врачей к дисциплинарной ответственности привлекать.

Губернатор Радаев с Боломожновым согласился.

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