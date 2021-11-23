Зарплаты в Саратовской области выросли почти на 10% за год

Роман Бусаргин Фото: Александр Уриевский

Среднемесячная заработная плата в Саратовской области по итогам сентября 2021 года превысила на 9,3% показатель 2020 года и составила 36 653 рубля. Даже по сравнению с августом 2021 года она выросла на 1,9%. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства Роман Бусаргин.

Больше всего за 9 месяцев выросли зарплаты в «деятельности в области информации и связи» (117,3%), «торговле оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (115,7%), «предоставлении прочих видов услуг» (114,5%), «сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве» (114,1%), «строительстве» (113,7%).

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