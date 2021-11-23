Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с обманутыми дольщиками в Саратове

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Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Саратовской области проверить информацию по ситуации с дольщиками в Саратове.

Он дал поручение после того, как к нему обратилась местная жительница и пожаловалась на действия федерального фонда защиты прав граждан – участников долевого строительств. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области Анатолию Говорунову в рамках уже расследуемого головного дела по ЖК "Победа" отчитаться о сложившейся ситуации, которую теперь взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в проблемном ЖК «Победа» в Саратове пострадали более 600 семей. Сдать жилье обещали в середине 2018 года, однако ситуация до сих пор не разрешилась.

По поручению председастеля Госдумы Вячеслава Володина содействие в решении проблем дольщиков этого ЖК оказывает депутат ГД Николай Панков.

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