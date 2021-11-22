Роман Грибов навестил малышей

Дочерей убитой бывшим мужем жительницы Саратова отдали под опеку родственникам. Сегодня, 22 ноября, об этом в своем Инстаграм-аккаунте рассказал заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Грибов.

- Хочу поделиться с вами хорошей новостью. Вышли на связь родственники девочек, у которых на прошлой неделе погибла мама. Идет оформление документов на опеку. Буду следить за судьбой малышей. Хорошо, что они не останутся сиротами, - пишет Роман Грибов.

Напомним, трагедия произошла на прошлой неделе на 1-й проезде Радищева. 30-летний мужчина убил свою бывшую супругу 22-х лет и серьезно ранил ее 37-летнего знакомого.

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