Брошенный житель Саратова зарезал мать своих детей

Следователи завели уголовные дела Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Волжского района Саратова предъявили обвинение 30-летнему местному жителю. Мужчина убил мать своих детей и пытался зарезать знакомого женщины.

По данным следствия, мужчина жил раньше вместе с 22-летней девушкой. В гражданском браке возлюбленные нажили двоих детей, но частые ссоры привели к разрыву.

И вот, саратовец позвал бывшую возлюбленную к себе «поговорить». На 1-й проезд Радищева девушка пришла с маленькой дочкой и 37-летним знакомым. В итоге мужчина взялся за нож Сначала он напал на экс-супругу, ударив её два раза ножом по шее, а потом кинулся на попытавшегося оттащить его горожанина. Тем временем, девушка успела вызвать скорую, но агрессор вновь переключился на неё – и добил. За жизнь товарища погибшей бьются врачи, ребенок не пострадал.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали убийцу. Его поместили под стражу.

- Малолетние дочери потерпевшей (девочки в возрасте 1 год 10 месяцев и 4 года 2 месяца) в настоящее время помещены в детское учреждение, - говорится в сообщении СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

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