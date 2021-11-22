Валерий Радаев поручил усилить профилактику коронавируса в транспорте

Сегодня, 22 ноября, Валерий Радаев постановил усилить профилактику коронавируса в транспорте, об этом он сообщил на совещании с зампредами и министрами Правительства области.

Глава региона обязал министерство транспорта и дорожного хозяйства региона усилить в работе общественного транспорта профилактику распространения коронавируса.

Напомним, в Саратовской области уже 115 363 человека заразились COVID-19.

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