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Здоровье22 ноября 2021 16:50

Валерий Радаев поручил усилить профилактику коронавируса в транспорте

Наталия Калинина
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Сегодня, 22 ноября, Валерий Радаев постановил усилить профилактику коронавируса в транспорте, об этом он сообщил на совещании с зампредами и министрами Правительства области.

Глава региона обязал министерство транспорта и дорожного хозяйства региона усилить в работе общественного транспорта профилактику распространения коронавируса.

Напомним, в Саратовской области уже 115 363 человека заразились COVID-19.

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