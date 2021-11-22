За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились еще 628 жителей

Сегодня, 22 ноября, еще 628 жителей Саратовской области узнали, что у них коронавирус. Всего COVID-19 заразились 115 363 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 99 635 человек, за сутки — 467.
В Саратове прибавилось 308 зараженных, в Энгельсском районе — 82, в Балаковском еще 44 случая, в Балашовском — 34, в Вольском заразились еще 12 человек, в Ершовском — 11, Марксовском, Пугачевском — по 10.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 21;
- 7-14 лет – 27;
- 15-19 лет – 27;
- 20-29 лет – 50;
- 30-39 лет – 99;
- 40-49 лет – 98;
- 50-59 лет – 98;
- старше 60 – 208.
С пневмонией поступили 137 человек, с признаками ОРВИ — 487, с бессимптомным течением есть четыре новых пациента.
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