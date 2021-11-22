Валерий Рашкин чувствует себя «морально виновным» в убийстве лося

Продолжается расследование в отношении Валерия Рашкина
Генпрокуратура просит Госдуму не только лишить Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности, но и установить для него запрет определенных действий. По мнению правоохранителей, парламентарий может надавить на свидетелей в деле об убийстве лося.
На данный момент установлено, что оружие было только у него, а машина оформлена на саратовскую ячейку КПРФ.
Сам Валерий Рашкин заявил, что морально считает себя виновным в убийстве лося.
По итогам заседания мандатной комиссии Госдумы, были даны рекомендации по лишению Валерий Рашкина депутатской неприкосновенности.
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