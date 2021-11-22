Градозащитник приветствовал уголовное дело в отношении компании Якова Стрельцина

Дом Яхимовича

Возбуждение уголовного дела о разрушении памятника культурного наследия «Дом Яхимовича» в центре Саратова прокомментировал заместитель градозащитного совета при областной думе Владимир Лешуков.

Он отметил принципиальную позиции прокуратуры области в споре с застройщиками. И не только в конкретном случае с домом Яхимовича, но и с «Домом художников».

- Новость про возбуждение уголовного дела по факту повреждения Дома Яхимовича из-за строительства рядом "свечки" говорит о торжестве справедливости. Генеральная прокуратура РФ сообщила: памятник начал разрушаться по причине строительных работ компании "Лепта". Той самой, руководитель которой, Яков Стрельцин согласно сообщениям СМИ в 2014 году на заседании Общественной палаты открыло заявлял о намерениях снести Дом Яхимовича, после чего построить новодел с надстройкой пятью этажами. И жаловался - ах, город нам не согласовывает… Теперь, к счастью, этим чудовищным планам не суждено уже сбыться никогда.

Хотелось бы отметить принципиальную позицию прокурора Саратовской области, Сергея Филипенко. … Должен заметить - сейчас проблемами повреждений или даже сознательного доведения объектов культурного наследия до гибели начали заниматься всерьез.

Ранее нередко случались ситуации, когда недобросовестные собственники забирали себе ценные исторические памятники, отнюдь не желая их реставрировать, а, напротив, обращение с наследием было таким что сомнений не оставалось — это спланированное разрушение, цель - освободить земельный участок в центре города. Кто-то мог серьезно обогатиться, набить карманы кэшем, а Саратов и его жители несли невосполнимые, катастрофические потери. За примерами далеко ходить не надо - посмотрите, во что превратили Дом художника. Поэтому, повторяю, замечательно видеть, как областной прокурор последовательно занимает государственную позицию! Спрос с недобросовестных собственников объектов культурного наследия должен быть жестким и в строгом соответствии с законом, - отметил общественник Владимир Лешуков.

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