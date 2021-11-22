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Здоровье22 ноября 2021 8:45

В Саратовской области 22 человека скончались от коронавируса за сутки

Наталия Калинина
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В Саратовской области еще 22 человека скончались от коронавируса, об этом сообщает оперштаб.

За прошедшие сутки скончались 22 человека: четырнадцать женщин и восемь мужчин в возрасте от 44 до 95 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 4 425 жителей региона.

Напомним, всего в Саратовской области коронавирусом заразились 115 363 человек, 628 узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 99 635 человек, за сутки — 467.

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