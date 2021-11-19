В Саратове заработали пять новых светофоров

Новые светофоры появятся до конца года в 19 местах повышенной аварийности Фото: Олег ЗОЛОТО

В пяти местах повышенной аварийности в Саратове, где неоднократно сбивали пешеходов, установлены новые светофоры.

Уже заработали объекты на перекрестке проспекта Героев Отечества и улицы Еремина, на проспекте Строителей у дома № 46, на проспекте 50 лет Октября у дома № 128, а также у дома № 3 на улице Антонова, и на перекрестке улиц Антонова и Бардина.

Еще 14 светофоров в местах аварий, выявленных сотрудниками Госавтоинспекции по итогам прошлого года установят до конца ноября. Сейчас идут работы по согласованию и получению разрешительной документации от СПГЭС.

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