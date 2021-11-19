Фото: Лиза Алерт Саратов

Пропавшая в Вольске брюнетка нашлась живой. Сегодня, 19 ноября, волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» сообщили об этом на своей странице ВКонтакте.

Благополучно вернулась домой 36-летняя Светлана Ямщикова из Вольска. Ее искали с 5 октября 2021 года, а сообщение о пропаже от «Лиза Алерт» было опубликовано 13 ноября.

Сейчас волонтеры благодарят участников поиска за помощь и просят снять репосты.

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