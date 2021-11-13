В Вольске ищут пропавшую женщину с темными волосами

Лиза-Алерт Саратов

В Вольске ищут пропавшую женщину. Сегодня, 13 ноября, волонтеры «Лиза Алерт» обратились к жителям Саратовской области с просьбой помочь в поисках.

Пропала 36-летняя Светлана Ямщикова. Ее ищут с 5 октября 2021 года. Рост пропавшей составляет 165 сантиметров, она плотного телосложения, имеет волосы темные до плеч. В день исчезновения на ней были розовая куртка, черный свитер, черные джинсы и вязаная серая шапка с козырьком.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей. могут обращаться по телефону 8927 147 37 11. Инфорг Рина.

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