За сбор валежника саратовцев могут привлечь к уголовной ответственности

За сбор неправильного валежника можно получить уголовное дело Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Сбор валежника в лесах Саратова и области может обернуться уголовным делом о краже. Об этом предупредили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии

С одной стороны, по федеральному законодательству население имеет право свободно и бесплатно пребывать в лесах, «осуществлять для собственных нужд, заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов (валежника)». Это можно делать как для отопления, так и для других хозяйственных нужд, с соблюдением правил санитарной и пожарной безопасности в лесах.

При этом валежник, находящийся на лесосеках и лесных складах, является собственностью тех, кто осуществлял рубку леса. Сбор такой древесины может быть расценен как хищение чужого имущества с соответствующей статьей УК.

Еще одно ограничение касается мест сбора. Несмотря на то, что законодательно места сбора валежника не регламентируются, в министерстве рекомендуют гражданам обращаться в лесничества области для уточнения – где можно, а где нельзя.

Самое важное, что сбор валежника должен осуществляться без рубки лесных насаждений и лесосечных работ.

- Гражданам разрешено собирать лежащие на поверхности земли остатки стволов, сучьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале и образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

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