В Саратовской области от коронавируса умерли еще 26 человек

В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса умерли 26 человек.
Как сообщили 18 ноября в министерстве здравоохранения, скончались пятнадцать женщин и одиннадцать мужчин в возрасте от 59 до 91 года.
Таким образом число погибших с начала пандемии достигло 4335 человек.
Напомним, сегодня стало известно о еще 635 новых случаях заражения коронавирусом.
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