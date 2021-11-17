В Саратове тело убитого во время пьянки саратовца вынесли и оставили в подъезде

Следователями в Заводском районе Саратова предъявлено обвинение в избиении до смерти знакомого 36-летнему местному жителю.

Установлено, что 10 ноября в компании нескольких мужчин, которые выпивали в квартире дома по улице Чернышевского, произошла ссора. 36-летний гость забил руками и ногами до смерти 32-летнего собутыльника.

- Выместив злобу, 36-летний мужчина прекратил избивать потерпевшего и вскоре лег спать. Около 3 часов ночи 34-летний хозяин квартиры обнаружил, что избитый 32–летний гость скончался. Узнав об этом, преступник скрылся, а хозяин квартиры вместе с еще одним гостем вынесли тело погибшего в подъезд, где его утром обнаружили жильцы, - рассказали в региональном СУ СКР.

Сейчас 36-летнего обвиняемого взяли под стражу.

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