В областной думе обсудили присоединение к Саратову еще восьми территорий

В областной думе 16 ноября обсудили окончательное присоединение к Саратову восьми муниципальных образований Саратовского района. На рабочей группе госстроительству и местному самоуправлению приняли документы из городской думы, где за это объединение уже проголосовали. Теперь это предстоит сделать депутатам областной думы и утвердить изменения региональным законом.

К Саратову присоединяют Краснооктябрьское, Михайловское, Расковское, Дубковское, Вольновское, Александровское, Усть-Курдюмское и Соколовское муниципальные образования. Еще четыре МО уже были присоединены ранее.

В ходе обсуждения оказалось, что эти территории на некоторое время останутся без своих депутатов - местные депутаты сложат полномочия, будут созданы координационные советы, куда в том числе войдут и они. А спустя пять лет после истечения полномочий недавно избранной гордумы, будут организованы выборы в том числе и на этих территориях.

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