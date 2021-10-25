В Ленинском районе Саратова 55 домов остались без отопления

Сегодня, 25 октября, из-за аварии на тепловых сетях Ленинского района, 55 многоквартирных домов остались без отопления. Это произошло в районе пересечения проспекта 50 лет Октября и улицы Вишневая.

- Вечером лично выехал и заслушал доклад руководства ПАО «Т Плюс» на месте проведения работ. Заполнять систему теплоносителем планируют с 8:00 часов завтра, 26 октября. После этого начнётся подключение жилых домов, - заявил прибывший на место Михаил Исаев.

Ситуация на контроле главы районной администрации и председателя комитета по ЖКХ.

Напомним, ранее мы писали, что в Ленинском районе Саратова было отключено отопление на неопределенный срок.

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