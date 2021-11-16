В Саратове установят освещение на полевой дороге между Солнечным-2 и Юбилейным

На сайте госзакупок появился конкурс на установку освещения по улице Тархова на участке от Мысникова до Прудовой. Этот участок дороги проходит через поля и освещения там никогда не было. Между тем четырехполосная дорога здесь от Дворца водных видов спорта до поворота на кирпичный завод является часть трассы, которая соединяет между собой поселки Солнечный-2 и Юбилейный. Дорога пользуется большой популярностью у автолюбителей, при этом заявленный на торги участок остается единственным, где нет искусственного освещения.

За 32,94 млн рублей комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова предлагает победителю конкурса до 20 декабря установить 256 опор освещения оснащенных светильниками LED-130 Вт и 65 Вт. Расстояние между столбами должна быть не более 30 метров.

Конкурс объявлен 15 ноября, с учетом этого у потенциального подрядчика остается менее месяца на то, чтобы реализовать весь проект.

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