С начала года в Саратовской области в ДТП погибли 11 детей

С начала года в автомобильных авариях в Саратовской области погибли 11 детей 336 получили различные ранения и увечья. Всего зарегистрировано 305 ДТП с участием детей и подростков.

Из этого числа в 147 ДТП дети были пассажирами авто, 170 пострадали, девять погибли. В 26 случаях дети были не пристегнуты или в машине вовсе отсутствовало специальное удерживающее детское кресло.

- Водители часто игнорируют установленные правила перевозки несовершеннолетних, хотя, перевозить детей в возрасте до 12 лет следует только с использованием детских удерживающих устройств или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. Предусмотрен штраф в размере 3000 рублей за нарушение этих требований однако, родители продолжают пренебрегать правильной перевозкой ребенка в автомобиле. Это приводит к получению наиболее тяжелых травм в случае ДТП, - уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Обращаем внимание, что с 15 по 24 ноября областная ГИБДД проводит профилактическое мероприятие «Водитель! Автокресло сохранит жизнь ребенку!»

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