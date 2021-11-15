Юрий Бодров избран главой Краснопартизанского района

Депутаты муниципального собрания Краснопартизанского района на собрании 15 ноября выбрали нового главу.

Из представленных конкурсной комиссией двух кандидатов депутаты проголосовали за Юрия Бодрова.

Он возглавлял район до этого и находится во главе территории с декабря 2012 года.

Юрий Бодров принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.

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