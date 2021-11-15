Новым начальником полиции в Саратовской области назначен полковник Костенко из Челябинска

Иван Костенко

Нчальник ГУ МВД России по Саратовской области генерал-майор полиции Николай Ситников 15 ноября представил своего нового заместителя – начальника полиции. Полковник полиции Иван Костенко назначен на эту должность указом Президента РФ.

Личный состав ГУ МВД в лице руководителей подразделений и территориальных органов познакомился с новым заместителем главка в формате видеоконференцсвязи.

Иван Николаевич Костенко родился 20 июля 1974 в Астраханской области, окончил Северный международный университет в Магадане по специальности «Юриспруденция».

Работал начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Хабаровском крае, затем занимал аналогичную должность в ГУ МВД России по Челябинской области.

С января 2017 года являлся заместителем начальника полиции по оперативной работе в Челябинской области.

Награжден медалью «За доблесть в службе», медалями «За отличие в службе» 2-ой и 3-ей степеней, нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД».

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