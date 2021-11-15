На пожаре в Курдюме пострадала женщина

Рано утром 15 ноября на пожаре в Татищевском районе Саратовской области пострадала женщина.
Сигнал о возгорании в селе Курдюм на пульт дежурного поступил в 5.22 утра. Из поселка Татищево выехали на место пожара три расчета. В частном деревянном доме огонь успел охватить 28 кв.м. На пожаре пострадала женщина, она госпитализирована с ожогами.
- По предварительным данным, пожар произошёл из-за несоблюдения правил эксплуатации газового оборудования, - сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС.
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