На улице Гвардейская в Саратове нашли изрезанное тело мужчины

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове утром 14 ноября у дома № 42А по улице Гвардейская в Ленинском районе прохожие нашли тело мертвого мужчины.

В погибшем опознали 31-летнего жителя этого дома, а следователи СУ СКР, которые провели осмотр места происшествия и тела погибшего, сообщили что он был убит.

Как уточнили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области, на теле мужчины выявлены множественные колото-резаные ранения в области груди и шеи.

- В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска ОП № 4 в составе УМВД России по городу Саратову, установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 82-летний житель Ленинского района города Саратова, - сообщили в региональном СУ СКР.

Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

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