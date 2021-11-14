Сюжет «Россия 24»: За Курихина взялись после смены руководителей всего силового блока

Федеральный телеканал «Россия 24» посвятил очередной сюжет депутата Саратовской областной думы и бизнесмену Сергею Курихину.

По мнению авторов программы «Дежурная часть», у депутата теряются связи с правоохранителями, что может привести к серьезным для него последствиям.

Проблемы Сергея Курихина с правоохранителями начались лишь после того, как сменилось руководство управлений СК РФ, ФСБ, МВД и в прокуратуре, отмеили в сюжете.

Напомнили о недавнем визите Курихина на допрос в управление МВД по борьбе с коррупцией, сборе правоохранителями доказательств по делам, связанным с махинациями земельными участками в Саратове, по которым уже задержаны бывшие высокопоставленные чиновников мэрии Саратова. В том числе, по отчуждению части земель музея Федина и здания Дома художника.

Напомнили в сюжет и о том, что прокуратура инициировала в облдуме рассмотрение вопроса о лишении Сергея Курихина депутатского мандата из-за нарушений в декларации. Решение думской комиссии по проверке доходов будет озвучено 22 ноября.

Ранее в программе «Дежурная часть» уже вышел сюжет, посвященый Сергею Курихину, где были отражены эти и другие факты из биографии депутата.