УФАС вынесло решение по трем аукционам на отлов собак в Саратове

Сегодня, 12 ноября, в региональном УФАС решили судьбу трех аукционов на отлов безнадзорных животных в Саратове.

Фонд помощи бездомным животным «Верность-Саратов», председателем которого является Людмила Абушаева станет заниматься отловом и транспортировкой собак в Саратове. Общая сумма трех контрактов составляет 1,247 миллиона рублей: на эти деньги в ближайший месяц должны отловить и простерилизовать порядка 266 собак в Саратове.

Ранее предприниматель Виталий Шельпов, содержащий приют в Новых Бурасах, пытался оспорить результаты аукционов, мотивируя это тем, что «Верность-Саратов» не имеет соответствующего заявку оборудования и техники.

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