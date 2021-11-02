За отлов и содержание бездомных собак в Саратове теперь отвечает НКО «Верность»

Вчера, 1 ноября, в Саратове определили новую организацию, которая будет отвечать за отлов и содержание бездомных животных. Победителем конкурса стала НКО «Верность». Напомним, ранее эти услуги в Саратове и Энгельсе предоставляла НКО «Верный друг».

Городские власть объявили три конкурса на отлов и содержание бездомных животных в Саратове. Территория была поделена на три сектора: в первый вошли Октябрьский, Волжский и Фрунзенский районы, во второй – Ленинский и Кировский, а в третий – Заводской район. 20 октября НКО «Верность» стала исполнителем по всем трем секторам.

8 ноября с некоммерческой организацией планируется подписать муниципальный контракт. «Верность» будет осуществлять отлов, вакцинацию и стерилизацию отловленных животных без хозяев. Заявку на отлов собак жители могут подать в комитет дорожного хозяйства благоустройства и транспорта по тел. 26-03-25 с 9 до 18 (перерыв с 13 до 14.00) в будние дни или оставить в Инстаграм в аккаунте @komdorhoz64.

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