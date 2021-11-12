Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 ноября 2021 9:01

В саратовской колбасе специалисты не нашли опасных пищевых продуктов

Исследовано несколько десятков проб
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2021 года специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» исследовали более 30 проб различных колбасных изделий. Изучен состав 10 проб сырокопченой, 6 - варено-копченой, 9 - полукопченой, 3 - ливерной и 14 проб вареной колбасы и сосисок.

- Опасных пищевых продуктов не выявлено, - заявили в лаборатории.

Колбасные изделия проверили на бактерии группы кишечной палочки, стафилококк ауреус, сульфитредуцирующие клостридии, сальмонеллы, листерия моноцитогенес согласно требованиям технических регламентов ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.