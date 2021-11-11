Застройщики Абасов и Чернова приговорены в Саратове к длительным тюремным срокам

В суде вынесено решение по громкому делу обманутых дольщиков

Во Фрунзенском районном суде Саратова сегодня, 11 ноября, оглашен приговор скандально известным супругам - застройщикам Алексею Абасову и Галине Черновой. Кроме них по делу об обманутых дольщиках проходят как обвиняемые еще 10 сотрудников организаций, работавших под их контролем.

Как подтвердили в пресс-службе суда, они приговорены к реальным срокам тюремного заключения – Абасов к девяти годам колонии общего режима, Чернову – к 10 годам колонии общего режима.

Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. При этом их оправдали по обвинениям в легализации денежных средств, полученных преступным путем, и в организации преступного сообщества.

Ранее Генеральной прокуратурой сообщалось, что от действий этих застройщиков пострадали более 800 дольщиков и юридических лиц, которые перевели им почти миллиард рублей.

Кроме Абасова и Черновой к реальным к различным срокам приговорены:

Буенок Т.И. к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

Чернова В.С. к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

Иванову Я.М. к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

- Осужденные Чернова Г.И., Абасов А.В., Чернов В.С., Буенок Т.И., Иванова Я.М. взяты под стражу в зале суда.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, - сообщили в суде.

Полный текст по сегодняшнему решению на сайте суда здесь.

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