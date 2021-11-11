Радаев предложил продлить действие пониженных налогов для пострадавших сфер бизнеса

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Губернатор Валерий Радаев предложил продлить на 2022 год действие пониженных ставок налогообложения для сфер бизнеса, которые больше всего пострадали в пандемию.

Согласно ранее принятым решениям в 2021 году по упрощённой системе налогообложения взимали 2% вместо 6% и 7,5% вместо 15%.

Этим могли воспользоваться предприятия и компании в сфере транспорта, общепита, гостиничного бизнеса, кинотеатров, санаторно-курортной деятельности, туризма, организации конференций и выставок, культуры, досуга и спорта.

Решение по сниженным ставкам на 2022 год будут принимать депутаты областной думы на ближайшем заседании.

Также депутатам предложено принять решение о продлении действия социальной ипотеки при рефинансировании кредита и предоставлении выплат на приобретение жилья для детей-сирот не с 25, а с 23 лет.

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