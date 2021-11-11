Радаев предложил продлить действие пониженных налогов для пострадавших сфер бизнеса

.
Губернатор Валерий Радаев предложил продлить на 2022 год действие пониженных ставок налогообложения для сфер бизнеса, которые больше всего пострадали в пандемию.
Согласно ранее принятым решениям в 2021 году по упрощённой системе налогообложения взимали 2% вместо 6% и 7,5% вместо 15%.
Этим могли воспользоваться предприятия и компании в сфере транспорта, общепита, гостиничного бизнеса, кинотеатров, санаторно-курортной деятельности, туризма, организации конференций и выставок, культуры, досуга и спорта.
Решение по сниженным ставкам на 2022 год будут принимать депутаты областной думы на ближайшем заседании.
Также депутатам предложено принять решение о продлении действия социальной ипотеки при рефинансировании кредита и предоставлении выплат на приобретение жилья для детей-сирот не с 25, а с 23 лет.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.