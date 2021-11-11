При реконструкции стадиона «Спартаке» в Саратове откопали памятник Ленину

Фрагменты памятника Ленину нашли при реконструкции стадиона в Саратове

При реконструкции стадиона «Спартак» в Саратове 11 ноября строители во время земляных работ обнаружили часть памятника Владимиру Ленину.

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В телеграм-канале Володин.Саратов, где опубликованы фото находки, саратовцев просят рассказать, как по их версии памятник оказался закопан на территории стадиона.

Напомним, на старейшем стадионе Саратова продолжаются работы по второму этапу реконструкции, которая стала возможна после инициативы председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Памятник был найден при подготовке площадки под возведение комплекса с трибунами.

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