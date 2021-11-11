Самарского дорожника поймали на взятке Ростехнадзору в Саратове

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По данным следователей СКР по Кировскому району Саратова, 38-летний дорожник из Самары попался при даче взятки в 60 тысяч рублей инспектору Ростехнадзора.

Поймали за руку дорожника 1 октября в Кировском районе Саратова при передаче денег инспектору.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, организация по производству асфальта не предоставило в региональное Управление Ростехнадзора в установленный срок отчет о своей деятельности, за что фирме грозил крупный административный штраф. Чтобы этого избежать, представитель организации предложил 60 тысяч инспектору, чтобы «замять дело». Инспектор взвесил риск ответственности и сообщил о предстоящей «сделке» в региональное УФСБ.

Передача денег проходила под контролем оперативников.

Сейчас дело о взятке должностному лицу в стадии расследования.

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