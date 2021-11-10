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Происшествия10 ноября 2021 20:23

На Сокурском тракте обнаружили костную муку с вирусом АЧС

В Саратове установлен карантин по африканской чуме свиней
Наталия Калинина
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В Саратове был обнаружен очередной очаг африканской чумы свиней, об этом сообщает региональное управление ветеринарии.

Зараженная мясокостная мука была обнаружена на комбинате ООО «СарПродТрейд», расположенном на 2 километре Сокурского тракта в Саратове. С 5 ноября там установлен карантин, соответствующее постановление подписал Валерий Радаев.

Вирус АЧС был обнаружен ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория». Проводится комплекс мероприятий в соответствии с действующим ветеринарным законодательством.

Напомним, ранее в магазины сети «Магнит» в Саратове поступило зараженное АЧС мясо из Белгородской области.

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