На Сокурском тракте обнаружили костную муку с вирусом АЧС

В Саратове был обнаружен очередной очаг африканской чумы свиней, об этом сообщает региональное управление ветеринарии.

Зараженная мясокостная мука была обнаружена на комбинате ООО «СарПродТрейд», расположенном на 2 километре Сокурского тракта в Саратове. С 5 ноября там установлен карантин, соответствующее постановление подписал Валерий Радаев.

Вирус АЧС был обнаружен ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория». Проводится комплекс мероприятий в соответствии с действующим ветеринарным законодательством.

Напомним, ранее в магазины сети «Магнит» в Саратове поступило зараженное АЧС мясо из Белгородской области.

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