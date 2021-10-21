В Саратове четыре «Магнита» торговали чумным мясом

Сегодня, 21 октября, стало известно еще о двух случаях попадания чумного мяса в магазины сети «Магнит» в Саратове. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Проверки, проведенные 12 и 15 октября, показали еще два случая заражения продукции ООО АПК «АгроФуд» (Белгородская область, г. Губкин) африканской чумой свиней. Зараженное мясо выявлено в магазинах сети «Магнит».

Заражены оказались разные виды товаров: корейка, шея, окорок и лопатка. Общий вес партии 1,3 тонны.

По указанному заболеванию установлен карантин. Продукция изъята и уничтожена.

Вместе с тем, управление напоминает, что африканская чума свиней поражает домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Для человека болезнь не представляет опасности.

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