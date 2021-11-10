Песков сообщил, что проблему пыток заключенных в Саратовской области проверят силовики

Сегодня, 10 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию очередных видео с пытками и издевательствами над заключенными в Саратовской области. Его слова публикует ТАСС.

- Новые видео с пытками в колонии, которые были опубликованы представителями Gulagu.net, рассмотрят правоохранительные органы. Об итогах говорить пока рано. Новые данные продолжают поступать, - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, несколькими часами ранее в сети появились очередные видео с пытками и издевательствами над заключенными в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.