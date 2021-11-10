В Саратове прокурор прекратил дело на программиста Савельева, передавшего видео пыток в колонии

История о пытках в Саратове еще не закончена

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко отменил постановление о возбуждении уголовного дела на белорусского программиста Сергея Савельева, благодаря которому стало известно о пытках и изнасилованиях заключенных в тюремной туберкулезной больнице.

Прокурор также просит суд отменить решение о заочном аресте Савельева, об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на адвоката Савельева Снежану Мунтян.

В опубликованном документе сказано, что ненадлежащая проверка и оценка причастности лица к преступлению должна расцениваться, как существенное нарушение уголовно-процессуального закона.

Напомним, ранее были подготовлены документы на заочный арест Сергея Савельева. Его обвиняли в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

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