Уволены 18 сотрудников ФСИН после сообщений о пытках в саратовской колонии

Сегодня, 10 ноября, совет по правам человека заявил о том, что проверит новую информацию о пытках осужденных в областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 Управления ФСИН по Саратовской области. Поездка уже запланирована, о чем сообщает «Интерфакс», ссылаясь члена СПЧ Еву Меркачеву. Кроме нее, в проверке должны принять участие члены СПЧ Игорь Каляпин и Андрей Бабушкин. Члены совета планируют с 1 по 7 декабря посетить 20 тюрем.

- Мы эту возможность используем по максимуму. Возможно, нас не будут куда-то пускать, но мы выйдем и расскажем все как есть, - пояснила представитель Совета.

Стоит отметить, что ранее саратовская правозащитница Надежда Сухова уже посещала злополучную колонию и не нашла там нарушений.

Напомним, сегодня, 9 ноября, проект Gulagu.net опубликовал на своем канале на YouTube новые видеозаписи с издевательствами над заключенными. Они, по словам авторов проекта, происходили все в той же скандальной саратовской туберкулезной тюремной больнице.

Следует отметить, что по результатам проверок сообщений о пытках заключенных из саратовского главка ФСИН по отрицательным мотивам уволены 18 сотрудников, об этом рассказали РИА Новости.

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