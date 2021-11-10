Более 20 детских площадок в Саратове находится в опасной зоне теплотрасс

В Саратове 29 детских площадок и игровых комплексов были размещены в опасной близости от теплотрасс и трубопроводов. По требованию «Т Плюс» некоторые из них уже перенесли на другое место. Однако большая часть по-прежнему находится в зоне возможного поражения кипятком, в случае аварии.

При этом большинство игровых площадок находятся на территории детских садов, школ, управляющих организаций.

- Эти объекты находятся рядом с трубопроводами и угрожают жизни и здоровью жителей, а главное детей и подростков. Однако, администрация города и собственники не торопятся выполнять требования энергетиков об их переносе в безопасное место, - заявили в «Т Плюс».

В настоящее время в Саратове идут около двух десятков судебных процессов по переносу детских площадок в безопасное место.

Напомним, в трехметровой зоне со всех сторон от теплотрассы подобных объектов быть не должно.

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