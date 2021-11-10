Саратовская область получит 29 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

В Саратовскую область поступит 29 тысяч 400 доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом вчера, 9 ноября, на координационном совете сообщила заместитель министра здравоохранения Саратовской области Асят Выкова.

- Вакцина крайне востребована населением, потому что ее нужно вводить только 1 раз, - пояснила представитель ведомства.

Напомним, в эту субботу в регион поступили 25 650 доз вакцины «Спутник-V». На сегодняшний день привиты первым компонентом 907 651 человек, а полностью прошли вакцинацию более 769 тысяч человек.

От гриппа привились 618 166 человек.

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