Введение QR-кодов обрушило посещаемость пунктов вакцинации в Саратовской области

Сегодня, 9 ноября, в правительстве Саратовской области прошел очередной координационный совет по коронавирусу.

Как сообщила заммнистра здравоохранения региона, на 10 миллионов из областного бюджета приобретут 83 тысячи тест-полосок, которые распределят по отдаленным районам области.

- Трудности с доступом в пункты вакцинации из-за QR-кодов повлияли на суточное количество вакцинированных. За сутки в точки вакцинации приходят около 5 тысяч человек, хотя раньше желающих было от 8 до 10 тысяч, - заметила Выкова.

В субботу в регион поступили 25 650 доз вакцины "Спутник-V". На сегодняшний день привиты первым компонентом 907 651 человек, а полностью прошли вакцинацию более 769 тысяч человек.

Против гриппа привиты 618 166 человек.

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